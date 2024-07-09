مقتل وإصابة 10 جنود هنود في هجوم مسلح على مركبة للجيش الهندي بكشمير

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 جنود وإصابة 5 آخرين في هجوم نفذه مسلحون على مركبة تابعة للجيش في إقليم كشمير المتنازع عليه مع جارتها باكستان.

وأفادت وكالة "برس ترست أوف انديا" الهندية أن 5 من أفراد الجيش قتلوا وأصيب 5 أخرين عندما نصب مسلحون كمينا لدورية روتينية بمنطقة "ماتشيدي بكشمير".

هجمات المسلحين ضد الجيش الهندي بكشمير

وأضافت أن المسلحين أطلقوا النار على المركبة بعد استهدافها بقنبلة يدوية على طريق "ماتشيدى – كيندلي" ويعد والهجوم هو الخامس من منوعه الذي يستهدف القوات الهندية في الإقليم خلال شهر.

كشمير، فيتو

مقتل جنديين هنود في كشمير إثر هجوك مسلح

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت قبل يومين مقتل اثنين من الجنود، و6 مسلحين، في اشتباكات بالشطر الهندي من إقليم "كشمير".

ويشار إلى أنه تم تقسيم إقليم كشمير بين الهند وباكستان مع نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، ويسمى الجزء الذي تسيطر عليه نيودلهي (وهو الأكبر) جامو وكشمير، بينما يسمى الجزء الباقي الذي تسيطر عليه إسلام آباد كشمير الحرة، حيث كان النزاع حول الإقليم سببا لحربين، وكذلك لصدامات لا حصر لها بين الجارين النوويين.

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