النقل: طوارئ بالطرق والكبارى الرئيسية استعدادا لموسم الإجازات والمصايف

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، عن تخصيص الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين، وكذلك الرقم 01207255273، ومتاح خدمة الواتس أب على رقم 01207255273 الذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة، وذلك مع بدء موسم الإجازات والسفر لقضاء إجازات المصايف وغيرها.

تخصص خطا ساخنا لشكاوى الطرق

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري لتحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الإرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الإنارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى).