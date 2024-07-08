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محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية

محافظ الغربية يعقد
محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة،فيتو

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا مع الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان العام؛ لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد.

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وناقش محافظة الغربية خلال الاجتماع البنود والاعتمادات الخاصة بموازنة العام المالي الجديد، مشددا على إدارة الموارد المالية للمحافظة في إطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما ناقش الاجتماع دراسة الاحتياجات الفعلية من الموارد المالية والبشرية لإدارة العمل بشكل فعال وممنهج مع ضرورة تنمية رأس المال البشرى.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد؛ مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير سبل الحياة لهم ودفع جهود التنمية على الأرض.

كما وجه الجندي بالبدء في إجراءات تنفيذ بنود الخطة للارتقاء بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة  .

وأكد الجندي على مديري الإدارات المعنية بالمتابعة المستمرة لإجراءات الطرح والترسية والاستفادة من المبالغ المرصودة، والانتهاء من تنفيذ المشروعات طبقًا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة المشروعات المتعثرة في كل القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة لإيجاد حلول عاجلة وإزالة أسباب التعثر وبحث المقترحات الخاصة باستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

 

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