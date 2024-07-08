وفاة طفل وإصابة آخر إثر حادث تصادم في طريق طنطا - بسيون (صور)
شهد طريق طنطا -بسيون في محافظة الغربية، مصرع طفل وإصابة صديقه بجروح خطيرة بعد أن انقلب تروسيكل إثر تصادمه مع سيارة ملاكي.
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة على الفور انتقلت قوات الشرطة وتبين أن الطفلان كانا يستقلان تروسيكلًا ويسيران بسرعة عالية على الطريق المذكور وفي لحظة من الغفلة تصادمت دراجتهما الثلاثية العجلات بسيارة ملاكي مسببًا انقلابهما بشكل عنيف في إحدى الترع المجاورة.
الطفل الذي يبلغ من العمر ١٥عامًا، فارق الحياة على الفور نتيجة الحادث الذي تسبب في إصابات بالغة لصديقه الذي يبلغ ١٤ عامًا تم نقله إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاجات الضرورية حيث أُدخل إلى وحدة العناية المركزة وحالته حرجة.
فرق الإسعاف والشرطة استجابت على الفور للحادث وتم نقل جثمان الطفل إلى المشرحة لإجراء الفحوصات اللازمة وتم فتح تحقيق رسمي لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة.
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