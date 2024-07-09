التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2024

يورو 2024، يلتقي منتخب إسبانيا نظيره منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب "أليانز آرينا" ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، البطولة التي تستضيفها ألمانيا في الوقت الحالي.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد فرنسا

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا كالتالي..



حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، روبين لو نورماند، إيمريك لابورت، داني كارباخال

خط الوسط: رودري، بيدري، فابيان رويز

خط الهجوم: نيكو ويليامز، لامين يامال، ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ضد إسبانيا



حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جول كوندي

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريليان تشواميني

خط الهجوم: كيليان مبابي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبيلي، راندال كولو مواني

منتخب إسبانيا تأهل إلى نصف نهائي يورو 2024 من البطولة عقب فوزه المثير على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف، في حين جاء تأهل منتخب فرنسا عقب تغلبه بركلات الترجيح على البرتغال.



ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

تنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

تذاع مباراة إسبانيا وفرنسا عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.

