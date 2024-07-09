يورو 2024، موعد مباراة إسبانيا وفرنسا والقنوات الناقلة
يورو 2024، يلتقي منتخب إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب فرنسا على أرضية ملعب "أليانز آرينا" ضمن لقاءات نصف نهائي يورو 2024، البطولة التي تستضيفها ألمانيا في الوقت الحالي.
منتخب إسبانيا تأهل إلى نصف نهائي يورو 2024 من البطولة عقب فوزه المثير على أصحاب الأرض، ألمانيا، بهدفين لهدف، في حين جاء تأهل منتخب فرنسا عقب تغلبه بركلات الترجيح على البرتغال.
ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا، في اللقاء النهائي يوم الأحد المقبل.
موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024
تنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024
تذاع مباراة إسبانيا وفرنسا عبر قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.
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