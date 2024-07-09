طارق السيد: الزمالك يحتاج إلى صفقات سوبر للعودة للمنافسة وصعب توقع نتيجة الأهلي وبيراميدز

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه كان مدربًا في نادي الترسانة، وكان النادي في طريقه لضم أحد اللاعبين وبإجراء الكشف الطبي اتضح أنه يعاني من "عيب خلقي"، وخضع للعلاج في القلب وعاد إلى الملعب مجددًا.

تصريحات طارق السيد

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "خالص التعازي لعائلة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت".

وأضاف: "الزمالك سواء فاز أو خسر أمام بيراميدز لن يفرق كثيرًا، خصوصًا بعدما فقد الفريق الأبيض فرصة المنافسة على اللقب، ويجب أن يكون هناك حلول في الموسم الجديد للعودة بقوة للتنافس على لقب الدوري المصري الممتاز، وهذا هو التفكير السليم للإدارة، والموضوع حاليًّا لا يهم من يفوز بالدوري".

وواصل: "الزمالك لعب أمس أمام الإسماعيلي ولا يهمه شيء سوى تحقيق الانتصار، وجوميز كان حريص على الدفع باللاعبين الشباب في الشوط الأول، وعندما وجد ان هناك امكانية للفوز قام بالدفع باللاعبين أصحاب الخبرات في الشوط الثاني، وتحقق الفوز في النهاية، وقام بتجربة دونجا في مركز جديد".

وتابع: "الزمالك يحتاج لنوعية لاعبين مميزين في الموسم الجديد، وهناك مراكز تحتاج للدعم، الأمور واضحة الزمالك يحتاج لمساك وظهير أيسر مع فتوح، وجناح أيسر مع مصطفى شلبي، ومهاجم مع سيف الجزيري، على الأقل 4 لاعبين سوبر في الميركاتو الصيفي، لا نحتاج لضم 10 صفقات تكون مجرد رقم فقط".

وزاد: "صفقات الشتاء دعمت الزمالك لكن ليسوا أفضل دعم ولكن العناصر التي انضمت ساهمت في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق في الكونفدرالية وبطولة الدوري المصري".

وأضاف: "الزمالك يضم عناصر شابة جيدة، منها حسن أبو المعاطي الظهير الأيسر في منتخب الشباب، وهناك محمد السيد أيضا لاعب على مستوى عالي مواليد 2005 ولاعب أساسي مع وائل رياض في منتخب الشباب، تم تصعيدي في وجود كرول وكان قلبه "ميت" قام بتصعيد مجموعة من العناصر المميزة بعدما تقدم السن بلاعبي جيل معين في هذا الوقت عام 96".

وأكمل: "كرول قام بتصعيد أيمن عبد العزيز وطارق السعيد وطارق السيد وعبدالواحد السيد، من قطاع الناشئين وتعاقد النادي مع مجموعة أخرى من اللاعبين، ويجب على جوميز منح اللاعبين الصغار الفرصة، وبالأمس منح محمد عاطف فرصة اللعب في الظهير الأيسر وظهر بمستوى جيد، ولكن كنت اتمنى وجود لاعب مثل حسن ابوالمعاطي لحين بداية الانتقالات الصيفية، ولو اثبت أي ناشئ ذاته يمكن الاستفادة منه في الموسم القادم.. لكن جوميز لا يمتلك الجرأة المطلوبة".

وأشار إلى أن مباراة الزمالك وبيراميدز لن تحدد بطل الدوري مطلقا، مشيرا إلى أن الأهلي وبيراميدز يسيران بخطى ثابتة جدًا في المنافسة على اللقب.

توقعه لمباراة الأهلي وبيراميدز

وأضاف: "ستحدث مشكلة آخرى بسبب إبراهيم عادل، بسبب مشاركته في لقاء الأهلي، ورغبة إدارة بيراميدز في وجوده خلال اللقاء، واتوقع أن يشارك اللاعب في المباراة ومن ثم يلحق ببعثة المنتخب الأولمبي".

وأتم: "المباراة متكافئة بين الأهلي وبيراميدز، والفريقين يمتلكان لاعبين على مستوى عالٍ، وفريق بيراميدز أصبح يضم عناصر مؤثرة مثل فيستون مايلي والكرتي ومهند ومصطفى فتحي وغيرهم.. ومن الصعب توقع النتيجة بكل تأكيد، والفائز باللقاء سيكون أقرب لحصد اللقب".