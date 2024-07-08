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وفاة أقدم مشجع لفريق غزل المحلة

وفاة أقدم مشجع لفريق
وفاة أقدم مشجع لفريق غزل المحلة،فيتو

توفي محمود مغاورى أقدم مشجع لنادي غزل المحلة عن عمر ناهز  ٧٥ عاما، بعد مسيرة حافلة بالدعم والوفاء لفريقه المحلي في محافظة الغربية. 

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محمود مغاورى كان يُعرف بمحبته العميقة لناديه وولائه الدائم وشهدت حياته لحظات لا تُنسى من الدعم والتشجيع للفريق في مختلف المنافسات المحلية والوطنية وكانت حضوره المستمر في المدرجات مثالًا يُحتذى به لروح المثابرة والولاء الرياضي.

محمود مغاورى أقدم مشجع بنادى غزل المحلة

وبالرغم من تقدمه في السن إلا أنه استمر في دعم فريقه زعيم الفلاحين وحضور المباريات مما جعله شخصية محبوبة ومحترمة في مجتمعه المحلي وخارجه.

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