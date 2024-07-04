أحمد عيد عبد الملك ينفي رحيل أي لاعب عن غزل المحلة

نفى أحمد عيد عبد الملك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة رحيل أي لاعب عن صفوف زعيم الفلاحين أو إجراء صفقات تبادلية خلال الفترة الحالية بعد الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة.

وتحدث عبد الملك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ لا يوجد لاعب سيرحل عن صفوف غزل المحلة مهما كانت الأسباب وهذا ما تم الاتفاق عليه مع إدارة النادي ”.

وأضاف " لا أعلم مصدر تلك الأخبار التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وجميعها غير صحيحة، وأري محاولات لإشعال أزمة بين الجماهير والجهاز الفني.

وأنتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من الأخبار التي تشير رحيل عدد من لاعبي غزل المحلة عن الفريق بجانب إجراء زعيم الفلاحين صفقة تبادلية مع نادي الزمالك برحيل عمرو الجزاء مدافع المحلة إلي الأبيض مقابل محمد عاطف ومهاب ياسر.

مدرب حراس غزل المحلة يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه

وأعلن نادي غزل المحلة عن قبول اعتذار الكابتن ناصر فاروق مدرب حراس مرمى زعيم الفلاحين عن عدم الاستمرار بالعمل مع الفريق المحلاوي، خلال هذه المرحلة نظرا لظروف سفره خارج البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “يتوجه مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل بخالص الشكر والتقدير للكابتن ناصر فاروق على الفترة التي قضاها في النادي ودوره المؤثر في عودة النادي للدوري الممتاز”.

وأضافت “نظرا لظروف سفره لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال دراسته والحصول على الرخصة التدريبية الأسيوية b لحراس المرمى مما يتطلب وجوده خارج البلاد لمدة لا تقل عن شهر وتعارضها مع فترة إعداد الفريق الأول وبناءً على طلبه تم قبول اعتذاره عن الاستمرار بالعمل مع الفريق في هذه المرحلة، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق في المرحلة القادمة”.

غزل المحلة يتعاقد مع ثنائي لافيينا

نجح نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز في التعاقد مع حازم عبد الستار أبوسنة ومحمد أسامة ثنائي فريق لافيينا لتدعيم صفوف الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

ووقع الثنائي على عقود انضمامهما لفريق غزل المحلة في حضور تامر خليل نائب رئيس النادي المحلاوي.