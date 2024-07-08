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رياضة

رئيس استاد القاهرة: لا أفهم تصريحات كولر "العنترية" وسيتم إغلاق الملعب يوم 26 يوليو

استاد القاهرة، فيتو
استاد القاهرة، فيتو

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة، أن الاستاد يعاني من ضغط المباريات على أرض الملعب، مشيرا إلى أنه طلب فترة صيانة داخل الملعب، لكنْ هناك جدول مباريات مضغوط لمسابقة الدوري المصري، كما أن المنتخب المصري تدرب أكثر من 10 مرات على الملعب الرئيسي.

استاد القاهرة يتعرض لضغوط 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "منتخب مصر كان يتدرب على الملعب الرئيسي وفقا لتعليمات وزير الشباب والرياضة، وقبل حسام حسن كان التدريب في الملاعب الفرعية، وأصر المدير الفني للمنتخب على التدريب في الملعب الرئيسي خلال الفترة الهامة الأخيرة، ولم نتأخر مطلقا على منتخب مصر".

وأضاف: "التدريب لمدة 10 أيام بخلاف المباريات التي تم خوضها على الاستاد، كما أن المنتخب الأوليمبي لعب مباراتين على الاستاد، وكل هذه الضغوط وراء عدم إجراء صيانة حتى الآن".

وواصل: "بناءً عليه يوم 26 يوليو حتى 7 أغسطس، سوف يتم إغلاق استاد القاهرة لإجراء الصيانة".

تصريحات كولر عن استاد القاهرة عنترية

وزاد: "لا أفهم تصريحات كولر (العنترية) كان من الممكن أن يتحدث قبل أسبوع، أم أنه يتحدث قبل لقاء بيراميدز، بحيث لو حدثت نتيجة غير جيدة يلوم أرضية الملعب ؟!، الطبيعي أن استاد القاهرة يحتاج للصيانة في ظل كثرة المباريات التي استضافها الملعب".

وأكد: "يجب على الأندية البحث عن ملاعب أخرى لاستضافة مبارياتها، وتم إبلاغ رابطة الأندية بشكل رسمي منذ يومين بأنه سوف يتم اغلاق الملعب يوم 26 يوليو، ولم نعلن أي شئ من أجل عدم صناعة أزمة".

وأشار إلى أن استاد "القاهرة دائمًا كان في خدمة منتخب مصر وكل الأندية في الفترة الأخيرة، ومنذ أكثر من شهر الشركة المسئولة طلبوا عمل صيانة، لكن نعيش موسما استثنائيا، ولم نكن نريد صناعة أزمة، لكنها أصبحت حاليًا أمرا واقعا".

وأتم: "سوف يتم تهوية أرضية الملعب ومعالجة العشب الصناعي، لدينا خبراء وشركة صيانة والمهندسين مصريين، هم المسئولين عن صيانة أرضية ملعب القاهرة الدولي، وأعد الجميع أن يوم 8 أغسطس سوف يكون الملعب رائعا ويعود لاستقبال اللقاءات".

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وليد عبد الوهاب استاد القاهرة رئيس هيئة استاد القاهرة هيئة استاد القاهرة

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