ضياء السيد: تغييرات كولر صنعت الفارق أمام الطلائع ومواجهة الأهلي وبيراميدز متكافئة

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز هي بداية الصراع بقوة نحو التتويج بالدوري المصري، مشيرا إلى أن الأهلي كان في ماراثون مضغوط من أجل تحقيق الانتصارات قبل المواجهة المقبلة.

تصريحات ضياء السيد عن مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بيراميدز حقق انتصار كبير على الاتحاد السكندري، وحسم اللقاء مبكرًا ولم يجد مقاومة من زعيم الثغر، والذي يعاني من مشكلات كثيرة، ومدرب بيراميدز يقدم مستوى جيد مع لاعبيه الذين يمتلكون روح عالية من أجل المنافسة على اللقب".

وأضاف: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قام بعمل تغييرات جيدة في بداية الشوط الثاني، وألوم اللاعبين على الأداء في الشوط الأول، وكان هناك تراخي واضح ولولا يقظة مصطفى شوبير كان سيكون هناك مشكلة كبيرة، وكولر أكد على ذلك في المؤتمر، والنصف الثاني من اللقاء الفريق كان لديه رغبة قوية في حسم الفوز سريعًا".

وأكمل: "التغييرات صنعت فارق كبير للأهلي وجعلته يسيطر على المباراة، وسجل هدفين رائعين، ووسام أبوعلي يقدم مستوى رائع ويتحرك بشكل رائع في الملعب، وفوز الاهلي نتيجة طبيعية وهذا لا يمنع أن الطلائع قدم مستوى أفضل من المباراة السابقة".

وواصل: "انتقال كريستو للرجاء شيء متوقع طالما لا يوجد أي استفادة منه في الأهلي، وأتمنى أن يعود رضا سليم للمشاركة مع الأهلي في المباريات المقبلة، وهو منذ فترة بعيد عن المستوى المعهود، لابد أن يعمل جيدًا على نفسه وهو يمتلك مستوى أفضل بكثير".

مواجهة الأهلي وبيراميدز متكافئة

وتابع: "أتمنى أن أرى الخماسي الأجنبي للأهلي داخل الملعب، ومواجهة بيراميدز ستكون متكافئة 50/50، والدوافع كبيرة لدى الفريقين ومتساوية، تحقيق الدوري للأهلي أساسية، لكن بيراميدز لديه دوافع كبيرة واقترب كثيرًا خصوصًا أنهم يمتلكون كل الإمكانيات وخسروا العديد من الألقاب على مدار السنوات الماضية".

وأكد: "بيراميدز أصبح ضلع من أضلاع الكرة المصرية في ظل تراجع الأندية الشعبية والزمالك مؤخرًا، وكل اللاعبين في بيراميدز لابد أن يتم عمل حساب لهم سواء فيستون مايلي أو مصطفى فتحي، وهم يتميزون في الكرات الثابتة ولابد من فرض رقابة على المهاجم فيستون مايلي، وكذلك الظهيرين الشيبي وحمدي يقومون بإرسال الكرات العرضية.. ويقومون بالتكملة الهجومية".