كلبشة 10 سيارات ورفع 1500 حالة إشغال متنوع في حملة مكبرة بالهرم

وجهت الإدارات الميدانية بحي الهرم حملة مكبرة لضبط المخالفين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي.

خلال الحملة تم رفع إشغالات وتنفيذ أعمال نظافة وكلبشة 10 سيارة انتظار في الممنوع وتم الدفع بـ 5سيارات لرفع 1500 حالة إشغال متنوع، وعمل حملة كنس آلي بهضبة الهرم ونزلة السمان.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل النجار محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وتحت قيادة المهندس طه عبد الصادق.