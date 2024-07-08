محافظ القاهرة يثمن دور بيت العائلة فى نشر المحبة

ثمن د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التى يقوم بها وهو ما يساهم في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الاجتماعي، مؤكدًا أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية من أجل استمرار إعمار الأرض.

جاء ذلك خلال استقبال د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشيخ محمد الأمين أبو زيد، والأنبا آرميا ، ود.ناهد عبدالحميد ممثلى بيت العائلة بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.