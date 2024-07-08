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أخبار مصر

حالة الطقس، ارتفاع في نسب الرطوبة مع نشاط نسبي للرياح (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء حار رطب على السواحل الشمالية.

ارتفاع في درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد: تشهد الأجواء ارتفاعا في نسب الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة.


وأضافت أنه في فترة الليل تهدأ الأجواء انخفاض في درجات الحرارة في معظم الأنحاء مع نشاط نسبي للرياح.


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