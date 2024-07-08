حالة الطقس، ارتفاع في نسب الرطوبة مع نشاط نسبي للرياح (فيديو)
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء حار رطب على السواحل الشمالية.
ارتفاع في درجات الحرارة
وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد: تشهد الأجواء ارتفاعا في نسب الرطوبة وارتفاع في درجات الحرارة.
وأضافت أنه في فترة الليل تهدأ الأجواء انخفاض في درجات الحرارة في معظم الأنحاء مع نشاط نسبي للرياح.
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