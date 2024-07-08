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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من شبورة مائية غدا على هذه الطرق

شبورة مائية
شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية غدا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 9-7-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 09- 07- 2024


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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