450 مطورا يعملون في العاصمة الإدارية وتنفيذ حوالي 1000 كيلو متر طرق

أكد الدكتور المهندس أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه سيتم الإعلان عن تعاقدات مع أكبر 5 شركات تطوير عقاري بالسوق المحلي لتطوير مشروعات في العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الجاري، وهي مشروعات قيد التعاقد حاليا.

وأضاف خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الأهرام العقاري الرابع تحت عنوان «المطور العام – المطور الصناعي ودورهما في دعم التنمية المستدامة بالمدن الجديدة»، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية باعتبارها مطور عام لمشروع العاصمة الإدارية نجحت في تنفيذ حجم تنمية ضحم في المشروع خلال وقت قياسي، وذلك بعدما كانت المنطقة أرض صحراء منخفضة القيمة الاستثمارية.

وأشار إلى أن تنمية العاصمة الإدارية بدأ بحلم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين عاصمة جديدة لمصر، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، وخلال 6 سنوات تحول الحلم إلى حقيقة وتم تنفيذ حوالي 1000 كيلو متر طرق، و1500 متر طولي شبكات غاز طبيعي، بالإضافة لمحطة توليد كهرباء.

ونوه أنه أصبح هناك 450 مطورا يعملون في العاصمة الإدارية، وهناك 200 ألف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70% في المشروع، و48 ألف موظف يعملون في المقار الوزارية بالعاصمة الإدارية، و6 جامعات دولية و12 مدرسة و20 ألف طالب في مراحل تعليم مختلفة قبل الجامعي.

وأشار إلى أنه تم عقد الكثير من الشراكات مع كيانات عالمية في قطاعات متنوعة لتقديم خدمات متعددة في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والإدارة وتدوير المخلفات، كما تم تقديم دعم قوي للشركات التي تعمل داخل العاصمة الادارية وتقديم تيسيرات تمكن المستثمرين من مواجهة التحديات السوقية.

وكشف عن تجميع مركز بحوث الإسكان والبناء والحماية المدنية وجهاز العاصمة الإدارية في مقر واحد لمنح التراخيص الإلكترونية قبل نهاية 2024.

وقال إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مستعدة لتدشين مشروعات سكنية من خلالها بمستويات متنوعة بحيث يكون هناك فرصة لكافة الشرائح السكنية للتواجد في العاصمة الإدارية.