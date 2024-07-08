الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية في العاصمة الإدارية العام المقبل

خالد عباس
خالد عباس

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن قطاع التشييد والبناء يساهم بنحو 20% من الدخل القومي لمصر، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات خلال الفترة الماضي يوضح حجم الطلب الكبير وهو ما يتطلب المحافظة على معدلات تنفيذ وتسليم قوية وفي مواعيدها الدقيقة.

ولفت عباس، إلى إنهاء 70% من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية خلال فترة من 6 إلى 7 سنوات وذلك بعدما كانت صحراء، والتنسيق حاليًا مع فريق دولي لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، معلنًا بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بأراضي المرحلة الثانية في العاصمة الإدارية مطلع العام المقبل 2025.

وأكد عباس، أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية منذ عام، كما أن هناك نحو 48 ألف موظف يعمل بالحي الحكومي، فضلًا عن انعقاد مجلس النواب من العاصمة أيضًا، وذلك تمهيدًا لإدارة الدولة بالكامل من المدينة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركة.

وأوضح عباس، أن العاصمة الإدارية سلمت للدولة نحو 19 مليار جنيه منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نحو 27 مليار جنيه أرباح وسددت 8.5 مليار جنيه ضرائب.

ولفت عباس، إلى أن شركة العاصمة الإدارية استعانت بكبرى الشركات العالمية لنقل خبراتها إلى المدينة، منها إماراتية وألمانية، لتشغيل وإدارة مرافق مياه الشرب والري والصرف الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التشييد والبناء العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية شركة العاصمة الادارية للتنمية شركة العاصمة الادارية شركة العاصمة

مواد متعلقة

ما حكم قول تقبل الله في العيد؟ الإفتاء تجيب

الأحكام الكاملة لعيد الفطر.. طريقة إحياء ليلته وكيفية الصلاة وصيغ التكبيرات وقضاء يومه.. وهذه أبرز السنن المؤكدة والمستحبات

البيئة أولوية وطنية.. استضافات تاريخية وإنجازات دولية.. وخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الخضراء

رسائل قوية من السيسي للمصريين وعاهل الأردن ورئيس فلسطين

التشكيل الوزاري الجديد 2024، كشف حساب وزير التعليم.. تعامل بحرفية مع ملف الثانوية العامة.. استطاع امتصاص غضب أولياء الأمور.. قدم هدايا للمدرسين.. ومقترح تقنيين الدروس الخصوصية أثار الجدل

التشكيل الوزاري الجديد 2024، كشف حساب طارق الملا في وزارة البترول

يوم تاريخي، تفاصيل أداء الرئيس السيسي اليمين لفترة رئاسية جديدة

خطاب الولاية الرئاسية الجديدة.. السيسي يضع ملامح ومستهدفات 2024-2030.. ويؤكد: الشعب المصري صاحب الفضل في مواجهة التحديات

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

الدوري المصري، الأهلي يفوز على الطلائع بثنائية ويواصل مطاردة بيراميدز

نائب محافظ القاهرة تتفقد حريق عباس العقاد (صور)

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

مدبولى: توجيه بتأمين ما يغطي احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء يكشف الموعد النهائي لانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

مدبولي: دعم الكهرباء والمواد البترولية تسبب في ضغط رهيب على الدولة وأدى لزيادة الديون

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

المزيد
الجريدة الرسمية