بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية في العاصمة الإدارية العام المقبل

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن قطاع التشييد والبناء يساهم بنحو 20% من الدخل القومي لمصر، مشيرًا إلى أن حجم المبيعات خلال الفترة الماضي يوضح حجم الطلب الكبير وهو ما يتطلب المحافظة على معدلات تنفيذ وتسليم قوية وفي مواعيدها الدقيقة.

ولفت عباس، إلى إنهاء 70% من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية خلال فترة من 6 إلى 7 سنوات وذلك بعدما كانت صحراء، والتنسيق حاليًا مع فريق دولي لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، معلنًا بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق بأراضي المرحلة الثانية في العاصمة الإدارية مطلع العام المقبل 2025.

وأكد عباس، أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية منذ عام، كما أن هناك نحو 48 ألف موظف يعمل بالحي الحكومي، فضلًا عن انعقاد مجلس النواب من العاصمة أيضًا، وذلك تمهيدًا لإدارة الدولة بالكامل من المدينة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الشركة.

وأوضح عباس، أن العاصمة الإدارية سلمت للدولة نحو 19 مليار جنيه منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الشركة حققت نحو 27 مليار جنيه أرباح وسددت 8.5 مليار جنيه ضرائب.

ولفت عباس، إلى أن شركة العاصمة الإدارية استعانت بكبرى الشركات العالمية لنقل خبراتها إلى المدينة، منها إماراتية وألمانية، لتشغيل وإدارة مرافق مياه الشرب والري والصرف الصحي.