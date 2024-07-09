تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديسان بيوخا وتيابان

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى القديسين بيوخا وتيابان.

قصة القديسان بيوخا وتيابان

تنيَّح القديسان بيوخا وتيابان. كان هذان القديسان كاهنين على كنيسة تونة بناحية تندا (تونة الجبل وتندا: قريتان تابعتان لمركز ملوى محافظة المنيا)، وقد وهبهما الله صنع الآيات والعجائب وشفاء المرضى، وكان والدهما ناظرًا للكنيسة. وحدث أنه بينما كان القس تيابان يصلِّي القداس الإلهي جاءه من أخبره أن والده يلفظ أنفاسه الأخيرة ويود رؤيته. ولما كان قد لبس الحُلة الكهنوتية ولا يليق به مفارقة الكنيسة، لذلك اعتذر وقال: "إن كان الرب يشاء أن أبصره قبل نياحته وإلا فلتكن إرادته".

وبعد نهاية القداس ذهب لوالده فوجده قد تنيَّح فحزن جدًّا. ولما كانت بعض مقتنيات الكنيسة في حوزته حزن من أجلها. ومضى إلى برية شيهيت وتقابل مع القديس الأنبا دانيال قمص البرية وحدثه عن ما يخص تلك المقتنيات، فأرشده الأب دانيال إلى مكانها بإعلان إلهي. وعند عودته إلى الكنيسة وجد هذه المقتنيات في نفس الموضع الذي أرشده إليه الأنبا دانيال.

وقد عاش هذا القديس مع أخيه القس بيوخا في سيرة مقدسة وفي رعاية ناجحة حتى أكملا سعيهما وتنيَّحا بسلام.