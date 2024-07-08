الإسكان: جولات ميدانية متواصلة لمسئولي المدن الجديدة

قام رؤساء أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، والمنيا الجديدة، وبني سويف الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، والشروق، بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ ورفع كفاءة وتطوير الطرق والبنية التحتية، والنظافة والزراعة بعدة مناطق بتلك المدن، ولا سيما مواقع عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، بالمدن الجديدة وتنفيذ شبكات الطرق والمحاور الرئيسية، بهدف توفير البيئة الجاذبة للسكان وللاستثمار بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على بعض المجاورات السكنية بالمدينة، لمتابعة أعمال زراعة الجزر للطرق الرئيسية والداخلية، وصيانة المسطحات وقص الأشجار على جانبي الطرق، وذلك في إطار الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لكافة المرافق من شبكة المياه والكهرباء والطرق بالمدن الجديدة لرفع كفاءتها.

ووجه المهندس علاء عبد اللاه مصطفي، باستكمال أعمال الصيانة وقص النجيلة وتهذيب الأشجار، إضافة إلى متابعة أعمال تأهيل الطرق وتجديدها ورفع كفاءتها لسهولة الحركة المرورية داخل المدينة، وضرورة متابعة سير الأعمال لخدمة أهالي المدينة.

وقام المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، بالمرور على الممشى السياحي بالحي الخامس، والحي السياحي، ضمن جولاته الميدانية لتفقد أعمال التطوير بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز على الاستمرار في أعمال الصيانة والري للمسطحات الخضراء باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيًا بممشى الحي الخامس، والذي يعد واجهة للمدينة ومتنفسا للأحياء السكنية، واستكمال باقي الأعمال بممشى الأحياء الرابع والثالث، مع التوجيه بزيادة ساعات العمل للمحافظة على ما تم تنفيذه من أعمال.

ووجه رئيس جهاز المنيا الجديدة، بسرعة تنفيذ الفرمة وأعمال طبقة الأساس لطرق منطقة الوردة بالحي السياحي بالمدينة، والتأكيد على ضرورة سرعة تنفيذ كافة الأعمال طبقاَ للمواصفات الفنية المطلوبة.

وقام المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الزراعة والنظافة بالجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل كافة العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز، ومنها أعمال الزراعة والتشجير والنظافة بالمدن الجديدة.

وشملت جولة رئيس جهاز بني سويف الجديدة، تفقد عدد من المواقع من بينها: أعمال تنسيق المواقع بمداخل المدينة، والطرق والمحاور الرئيسية بها، وأعمال الزراعة والتشجير بالمسطحات الخضراء بالحيين السكنيين الثاني والثالث ومنطقة ابنى بيتك، وجزيرة منطقة الصناعات الخفيفة أمام الحي السكني الثاني بالمدينة باعتبارها متنفسا طبيعيا للسكان.

وشدد المهندس أحمد عبدالجابر، على ضرورة الاهتمام الدائم بري المزروعات بصفة مستمرة وقص النجيل، لضمان جودة تنسيق الموقع والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

وتفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ضمن أعمال الطرق، يرافقه مسئولو الجهاز، للوقوف على آخر مستجدات تلك المشروعات.

وشملت جولة رئيس جهاز العبور الجديدة، تفقد أعمال الطرق بمنطقة 2600 فدان بحى الكرامة الذى يضم 210 عمارات بإجمالى ٥٠٤٠ وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، ومشروع 66 عمارة.

كما تفقد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالحي الـ 14، والذي يضم 806 عمارات بإجمالي (١٩٣٤٤) وحدة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، حيث تابع أعمال تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطرق الرئيسية والفرعية، وأماكن انتظار السيارات، وأيضا تنسيق الموقع وأعمال الرصف، مؤكدًا حرص جهاز المدينة على سلامة المواطنين على الطرق داخل المدينة.

ووجه رئيس جهاز العبور الجديدة، الشركات المنفذة بالالتزام بالمواصفات القياسية وتكثيف المعدات للانتهاء من الأعمال المستهدفة في المواعيد المحددة طبقًا للبرامج الزمنية.

وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة تفقدية لبعض الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث وجه باستكمال الأعمال بكافة الطرق بمناطق العمارات بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " المقرر تسليمها للحاجزين، ومتابعة الأعمال بدقة من قبل طاقم الإشراف بالجهاز وبالجودة المطلوبة، كما وجه مندور باستكمال ممشى الدراجات بالمرحلة الخامسة ودهانه طبقًا للمقايسة.

واستكمل مندور الجولة بالمرور على بعض أعمال الزراعة، ووجه بتجهيز وفرش المزروعات لمنطقة تنسيق الموقع بين العمارات التي تم الانتهاء منها وتجهيزها لبدء أعمال الزراعة بها، وضرورة الانتهاء من الأعمال وزراعة موقع ٥ وموقع ٦.

وأعلن المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، البدء في أعمال الزراعة والتجميل بحي النادي بالمدينة، وذلك في ضوء خطة الجهاز لزيادة الرقعة الخضراء والمتنزهات المفتوحة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ حاليًا تجهيز المسطحات الخضراء المخصصة لأعمال الزراعة، وذلك برفع المخلفات وتنفيذ شبكات الري من مصادر مياه الصرف المعالجة ثلاثيًا لتغذية المسطحات والجزر والميادين.

ووجه المهندس محمد السيد عبدالمقصود، بإعادة الشيء لأصله لقطعيات طبقة الأسفلت، وذلك بالقطاعات الموصلة لمياه الري للمناطق المستهدف زراعتها، وكذا رفع المخلفات من منطقة العمل، مضيفًا أنه يعقب ذلك البدء فى زراعة النجيل الطبيعي بمساحة (170ألف متر مسطح) والتدعيم بالأشجار والزهور.