مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية، مفوض الأونروا: لا مكان آمن فى غزة

قال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 200 موظف تم استهدافهم.

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه منذ بداية الحرب على غزة كانت الأونروا هدفا للأعمال العسكرية.

وأوضح أن المبعوثين كان يتم استهدافهم من العمليات العسكرية فى قطاع غزة ، ووسط كل ذلك كانت هناك حملة لتصور المؤسسة على أنها إرهابية.

وأضاف: علينا أن نرد ولا نقبل هذا العمل القائم على عدم الاحترام لأنه لن يقتصر مستقبلا على غزة ولكن ممكن أن يحدث فى المستقبل حول العالم.



وأشار إلى أن هذا الأسبوع كان هناك 250 ألف شخص تم طردهم من منطقة خان يونس ، وركز على أنه لا يوجد مكان آمن فى غزة.

وأوضح: “نصف سكان غزة تحت سن الثامنة عشر، كما نواجه خسارة جيل بأكمله فى التعليم”.

جدير بالذكر ان مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تأوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

واستنكرت جمهورية مصر العربية - في بيان لوزارة الخارجية - استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.

وشددت مصر على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع والتي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مطالبة إسرائيل بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.