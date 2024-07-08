الإثنين 08 يوليو 2024
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أخبار مصر

تعاون بين القاهرة وبيت العائلة لرفع جودة الحياة للمواطنين

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم الاتفاق على التعاون بين محافظة القاهرة وبيت العائلة فى عدد من المجالات التى تستهدف رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين خاصة  فى المناطق التى تم تطويرها.
جاء ذلك خلال استقبال د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة  فضيلة أ.د. محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام  لبيت العائلة المصرية، والناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد المنسق الثقافى بوزارة الثقافة وعضو بيت العائلة المصرية ممثلى بيت العائلة بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.

 

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وثمن د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التى يقوم بها.

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