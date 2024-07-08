أعراض حمى البحر المتوسط وطرق الوقاية منها والعلاج

أعراض حمى البحر المتوسط، من المشاكل الصحية، التي يواجهها البعض، والتي تعتمد في أساسها على الجينات الوراثية، إلى جانب أنها لا يمكن أن تنتقل بالعدوى من شخص لآخر، إلى جانب عدم وجود علاج نهائي لها.



أعراض حمى البحر المتوسط الرئيسية:



أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز استشاريالأمراض الباطنة، أن أعراض حمى البحر المتوسط عديدة، وتشبه في مجملها أنواع الحمى المعتادة، والتي يستعرضها في السطور التالية:

أعراض حمى البحر المتوسط



الحمى المتكررة: تصل درجة الحرارة عادة إلى 39 درجة مئوية (102.2 درجة فهرنهايت) أو أعلى، وتستمر من يوم إلى ثلاثة أيام.

آلام في البطن: عادة ما يكون الألم شديدًا ومغصًا، ويقع في أسفل اليمين من البطن.

التهاب المفاصل: قد تصيب الآلام مفصلًا واحدًا أو أكثر، وتكون عادة ما تكون في الكاحلين والركبتين والمعصمين والمرفقين.

التهاب المصلية: يُمكن أن يسبب التهاب الغشاء المبطن للرئتين (التهاب الجنبة) أو القلب (التهاب التأمور) أو الغشاء المبطن للبطن (التهاب الصفاق).



أعراض حمى البحر المتوسط الأخرى:



الصداع

التعب

قلة الشهية

الغثيان والقيء

طفح جلدي

التهاب العضلات

تورم المفاصل

احمرار العينين



أسباب الإصابة بمرض حمى البحر المتوسط



اضاف الدكتور، أنه تُسبب حمى البحر المتوسط العائلية طفرة جينية (طفرات) في جين MEFV. ينتقل هذا الجين من الوالدين إلى الأبناء.



يؤثر هذا التغير الجيني على وظيفة بروتين في الجهاز المناعي يسمى البيرين، مما يُسبب صعوبة في السيطرة على الالتهابات داخل الجسم، لذلك، لكي يصاب الشخص بحمى البحر المتوسط العائلية، يجب أن يكون لديه نسختان من الجين المعطوب:



نسخة من الأب

نسخة من الأم

وفي حالات نادرة، قد يكون لدى الشخص نسخة واحدة فقط من الجين المعطوب ويظهر عليه بعض الأعراض.



وأوضح الدكتور محمد، انعوامل الخطر الأخرى للإصابة بحمى البحر المتوسط العائلية تشمل ما يلي:



وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض.

أن تكون من أصول متوسطية.



طرق علاج حمى البحر المتوسط



أشار الدكتور محمد، الى انه لا يوجد علاج شافٍ لحمى البحر المتوسط، ولكن يمكن العلاج الوقائي باستخدام الأدوية لمنع حدوث النوبات وتقليل شدتها.



علاج حمى البحر المتوسط



أدوية شائعة الاستخدام:



الكولشيسين: هو الدواء الأساسي لعلاج حمى البحر المتوسط. يُؤخذ عن طريق الفم يوميًا، ويُقلل من الالتهاب بشكل كبير ويمنع النوبات لدى حوالي 95٪ من الأشخاص. كما أنه يُقلل من خطر الإصابة بالفشل الكلوي الناتج عن الداء النشواني.

مثبطات الإنترلوكين-1: تُستخدم هذه الأدوية في الحالات التي لا يستجيب فيها المرضى للكولشيسين أو يعانون من آثاره الجانبية.

أدوية أخرى قد تُستخدم لعلاج الأعراض الحادة للنوبات:



الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية): مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين لتخفيف الألم والحمى.

الستيرويدات القشرية: قد تُستخدم في الحالات الشديدة أو المقاومة للعلاج.



طرق الوقاية من حمى البحر المتوسط



اتباع نظام غذائي صحي: يُنصح بتناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنخفض الدهون المشبعة والكوليسترول.

الحفاظ على وزن صحي: يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل تكرار النوبات وشدتها.

الإقلاع عن التدخين: يُعد التدخين من عوامل الخطر لزيادة تكرار النوبات وشدتها.

ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد الرياضة في تحسين الصحة العامة وتقليل أعراض النوبات.



نظام غذائي لمرضى حمى البحر المتوسط



تشير بعض الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون قد يساعد في تقليل عدد وشدة نوبات المرض.



فيما يلي بعض النصائح العامة لتناول الطعام لمرضى حمى البحر المتوسط:



تناول الكثير من الفواكه والخضروات: فهي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب.

اختر الحبوب الكاملة بدلًا من الحبوب المكررة: الحبوب الكاملة غنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

تناول البقوليات بانتظام: البقوليات مصدر جيد للبروتين والألياف والمعادن.

تناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع على الأقل: الأسماك الدهنية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

استخدم زيت الزيتون كدهن رئيسي: زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية.

الحد من تناول اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية: اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية قد تزيد من الالتهاب.

اشرب الكثير من الماء: الماء ضروري لصحة الجسم بشكل عام ويساعد على طرد السموم من الجسم.

قلل من تناول الملح والسكر: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح والسكر إلى زيادة الالتهاب.

من المهم أيضًا التحدث إلى طبيبك أو أخصائي تغذية لتحديد النظام الغذائي الأفضل لك. قد يختلف نظامك الغذائي اعتمادًا على شدة مرضك وأعراضك واحتياجاتك الفردية.



بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي، من المهم أيضًا اتباع نمط حياة صحي يشمل:



ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد الرياضة في تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: النوم ضروري لصحة الجهاز المناعي ويساعد على الجسم على الشفاء.

التحكم في التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم أعراض حمى البحر المتوسط.

من خلال اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي، يمكنك المساعدة في إدارة حمى البحر المتوسط وتحسين نوعية حياتك.