قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

أكد كريم شلبي صاحب واقعة الصفع من محمد رمضان في الساحل الشمالي، والتي انتشرت فيديوهاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع وأثارت غضب الجمهور، أن الأزمة انتهت ليلة أمس.

مشاجرة محمد رمضان في الساحل الشمالي

وأضاف في تصريح خاص لـ “فيتو”: الموضوع خلص امبارح بليل بعد المشاجرة على طول، وشبه اتصالحنا أنا ومحمد رمضان، وفعلا المشكلة حصلت علشان قولت له “محمد حمضان”.

ونشر الفنان محمد رمضان فيديو على فيس بوك بعد واقعة صفعه لمعجب أثناء قضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي، من نفس المكان الذي حدثت فيه الواقعة.

واستعرض رمضان خلال الفيديو جماهيريته، حيث التف حوله المعجبون وحاولوا التقاط الصور التذكارية، واكتفى رمضان بنشر الفيديو عبر صفحته على فيس بوك دون أن يعلق بشيء.

محمد رمضان يصفع معجب في الساحل الشمالي

وكان فيديو صفع محمد رمضان لشاب انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن قام الشاب بتصويره فيديو واستفزازه بعبارة “محمد حمضان” ليصفعه الفنان ويطلب منه هاتفه المحمول، وبعدها حاول الشاب أن يرد الصفعة لرمضان.