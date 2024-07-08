السيسي يشهد الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو)

السيسي يستقبل وفدًا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية.. الرئيس: مصر لن تألو جهدًا لرأب الصدع ووقف الحرب والحفاظ على مقدرات الشعب الشقيق