الإثنين 08 يوليو 2024
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أخبار مصر

السيسي يشهد الأنشطة والتدريبات الرياضية بالأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو)

تفقد الرئيس السيسي
تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية، فيتو
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نشرت رئاسة الجمهورية فيديو يرصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأكاديمية العسكرية المصرية، يرافقه وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وشاهد الرئيس السيسى عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية.

 

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