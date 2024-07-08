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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 09- 07- 2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع الطفيف والتدريجى  من 2:3 درجات مئوية   على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدءا من غدا الثلاثاء

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الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء


حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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