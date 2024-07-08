الدوري الممتاز، فاركو يخطف فوزا ثمينا أمام الداخلية بثنائية نظيفة

الدوري المصري، انتهت مباراة فاركو أمام المقاولون العرب بفوز الأول بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

ثنائية فاركو في مرمى الداخلية سجلها اللاعب عمرو ناصر في الدقيقتين 87 و93 من عمر اللقاء.

شهدت بداية المباراة أفضلية نسبية لصالح فريق فاركو، وبدى واضحا أن الفريق يسعى لخطف هدف مبكر لحسم نتيجة المباراة مبكرا وانتزاع الثلاث نقاط.

واستحوذ فريق فاركو على الكرة في الربع ساعة الأولى وكانت له الأفضلية والمبادرة الهجومية.

وشهدت الدقيقة 15 صويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية عن طريق فانوم لكنها مرت بعيدة عن المرمى، عاود بعدها فاركو سيطرته على اللقاء وحاول اختراقات دفاع الداخلية.

وفي الدقيقة 33 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق سيف تيري لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 45 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح فاركو عن طريق أحمد شريف لكنها مرت بجوار المرمى.

احتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد أى جديد وأطلق بعدها صفارته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

الشوط الثاني

بدأ فريق فاركو الشوط الثاني بهجوم ضاغط سعيا لخطف هدف التقدم، وشهدت الدقيقة 58 بطاقة صفراء ثانية، ومن ثم بطاقة حمراء على كريم يحيى لاعب الداخلية بعد تدخل على حارس فاركو.

وتشهد الدقيقة 73 تمريرة من أحمد شريف إلى عمرو ناصر الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لصالح فاركو تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

كثف فاركو من ضغطه الهجومي في الدقائق العشر الأخيرة بحثا عن هدف الفوز، وبالفعل ينجح في إدراك هدف التقدم الأول في الدقيقة 87 عن طريق عمر ناصر.

هدف فاركو جاء من تمريرة خاطئة من أحمد سيد غريب لتصل إلى عزمي غومة الذي مرر كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر إلى عمرو ناصر الذي سدد كرة داخل الشباك.

وينجح عمرو ناصر مجددا في خطف الهدف الثاني لفاركو في الدقيقة 93، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فاركو من ركلة ركنية من الطرف الأيسر على رأس عمرو ناصر الذي سدد كرة سكنت الشباك.

تشكيل فاركو أمام الداخلية

وجاء تشكيل فاركو أمام الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا – ياسين سيد – أحمد عوض – جابر كامل

خط الوسط: محمود عماد – محمود جهاد – محمد فخري.

الهجوم: أحمد شريف – عمرو جمال – سيف تيري.

فريق الداخلية، فيتو

تشكيل الداخلية أمام فاركو

أما تشكيل الداخلية أمام فاركو فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

الدفاع: كريم يحيى، محمود صابر، معاذ الحناوي، محمد الظريف.

الوسط: إيهاب سمير، شريف دابو، محمود حسونة، كليتشي شيمزي، إسلام عبدالنعيم.

الهجوم: فانوم ألفريد.

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

بهذا الفوز رفع فاركو رصيده إلى 29 المركز الخامس عشر، فيا تجمد رصيد الداخلية عند 1 نقطة تراجع بها للمركز الأخير