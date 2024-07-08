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محافظات

وقف 3 أطباء عن العمل لتسببهم في وفاة طفل بمستشفى المبرة بطنطا

الطفل المتوفي
الطفل المتوفي

قرر الدكتور محمد ضاحى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وقف 3 أطباء عن العمل لحين انتهاء التحقيقات لتسببهم فى وفاة طفل أثناء إجراء عملية الزائدة الدودية بمستشفى المبرة بطنطا في محافظة الغربية.

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وقال "ضاحي "إنه تم تشكيل لجنة علمية من المتخصصين بالتأمين الصحى لإعداد تقرير طبى وفنى لبيان حالة الإهمال التى وقعت أثناء إجراء العملية.


وكان مصطفى نصار وكيل نيابة أول طنطا، تحت إشراف أنس جمال همدان رئيس النيابة قرر استدعاء كلا من حسام جعفر استشارى تخدير متعاقد مع التأمين  ومحمد عرفة أخصائى جراحة، وماجد خير الله أخصائى جراحة، وندب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى وذلك فى المحضر رقم 6646 لسنة 2024 أول طنطا.

 

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