الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهم بإلقاء مادة كاوية على زوجته بالمنيرة الغربية

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بإلقاء مادة كاوية على زوجته في مشاجرة بينهما، في المنيرة الغربية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدا لسماع أقوالها.

 

وخلال التحقيق، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، قائلا: “نشبت مشادة كلامية بيني وبينها، وتطورت المشادة إلى أنها تطاولت عليا، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا أفعل ذلك”، متابعا: “هي اللي استفزتني”.

 

وقام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالإشراف على جمع كافة التحريات والمعلومات حول واقعة قيام شخص بإلقاء مادة كاوية على زوجته في شجار بينهما، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمنزلهما.

 

نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق، بمنطقة المنيرة الغربية.

 

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجني عليها ألقى عليها مادة كاوية نتيجة خلافات أسرية، مما أسفر عن إصابتها بحروق بأنحاء جسدها.

 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة الجيزة الجيزة المنيرة الغربية مدير المباحث الجنائية اخبار الحوادث

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

بعد إحالته للمحاكمة، تفاصيل قضية الفنان أحمد صلاح حسنى

الثانوية العامة 2024، التعليم تكشف بالأدلة حقيقة تسريب امتحان الكيمياء

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية عن أحمد رفعت لحين انتهاء التحقيقات

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

أول صورة تجمع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الجديدين

بالمستندات، التعليم تكذب معلمي الدروس الخصوصية حول تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

مصدر بالتعليم: ادعاء معلم بعرض فلاش ميموري عليه أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة "كاذب"

منوعات

المزيد

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

متشرد بالشوارع، جنون دكتور جامعي بسبب الحوثيين (فيديو)

اخترعها شيف إيطالي، المكسيك تحتفل بمرور 100 عام على ابتكار سلطة سيزر

الفرنسيون يحتفلون بفوز تحالف اليسار في الانتخابات التشريعية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الإثنين 8 -7- 2024

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 8 يوليو 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا تحزن إن الله معنا"، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

تفسير حلم الليمون الأصفر في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم الجمع بين نية صومي التَّمتُّع وعاشوراء؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية