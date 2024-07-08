محافظ القاهرة: المرأة شريك أساسي فى دفع عجلة التنمية
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن المرأة شريك أساسى فى البناء ودفع عجلة التنمية،
مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى دائمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة ب د. مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.
واكد محافظ القاهرة أنه على مدار السنوات العشر الماضية،حرصت القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، وتمت الاستعانة بها في كافة المجالات وأثبتت فيها نفسها كقيادية تنفيذية.
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