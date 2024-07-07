الاحتلال يطلق قذائف دخانية بكثافة على المناطق الشرقية من غزة

رصدت تقارير صحفية فلسطينية مساء اليوم الأحد، إطلاق جيش الاحتلال قذائف دخانية بكثافة على المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وكانت قد رصدت تقارير صحفية فلسطينية لحظات شن طيران الاحتلال غارة على قطاع غزة.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، أنه تم انتشال 4 شهداء وعدد من المصابين بعد قصف مدرسة العائلة المقدسة التي تأوي نازحين غرب مدينة غزة.

»» ▪️شاهد| الاحتلال يطلق قذائف دخانية بكثافة على المناطق الشرقية من مدينة غزة pic.twitter.com/eQnCG5OV7N July 7, 2024



طائرات الاحتلال تقصف مدرسة أخرى في غزة

وجاء في بيان هيئة الدفاع المدني الفلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مدرسة العائلة المقدسة غرب مدينة غزة، فيما أكدت وقوع شهداء ومصابين.

وتعد هذه المجزرة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، فبالأمس قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.



