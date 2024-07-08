تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالمطرية لـ 4 أكتوبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة قاصر وهتك عرضها بـالمطرية لجلسة ٤ أكتوبر المقبل.

جاء في أمر إحالة في القضية رقم ١٨٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المطرية والمقيدة برقم ١٤٣٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي شرق القاهرة أن المتهم في يوم ٢٠٢٤/٢/٢٣ بدائرة قسم شرطة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة هتك عرض الصبية بالقوة حال كونها لم تبلغ 18 سنة ميلادية بأن استغل حداثة سنها وباغتها حال دلوفها للكشك محل عمله وانهال عليها تقبيلا ولامس مواطن عفتها.



وجاء بأقوال قائمة الشهود وأدلة الإثبات في القضية رقم ١٨٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المطرية والمقيدة برقم ١٤٣٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي شرق القاهرة الشاهدة حكيمة عبدالتواب محمد سليمان بأنها حال تواجدها برفقة حفيدتها المجني عليها فوجئت بتغيب الأخيرة فقامت بالبحث عنها حتى عثرت عليها داخل حانوت- محل عمل المتهم- وفوجئت بقيام المتهم بشل مقاومة المجني عليها وملامسة مواطن عفتها فاستغاثت بالمارة حتى تجمع الأهالي.

وبفحص كاميرات المراقبة أبصرت المتهم أثناء قيامه بملامسة مواطن عفة المجني عليها وتقبيلها وعزى قصده هتك عرض حفيدتها المجني عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه إلى أن تمت احالته الي محكمة الجنايات وما زالت القضية منظورة.