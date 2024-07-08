الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض فتاة قاصر بالمطرية لـ 4 أكتوبر المقبل

متهم بهتك عرض فتاة
متهم بهتك عرض فتاة

قررت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة قاصر وهتك عرضها بـالمطرية لجلسة ٤ أكتوبر المقبل.

txt

حبس عاطل بتهمة هتك عرض طفل بالهرم

جاء في أمر إحالة في القضية رقم ١٨٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المطرية والمقيدة برقم ١٤٣٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي شرق القاهرة أن المتهم في يوم ٢٠٢٤/٢/٢٣ بدائرة قسم شرطة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة هتك عرض الصبية بالقوة حال كونها لم تبلغ 18 سنة ميلادية بأن استغل حداثة سنها وباغتها حال دلوفها للكشك محل عمله وانهال عليها تقبيلا ولامس مواطن عفتها.


وجاء بأقوال قائمة الشهود وأدلة الإثبات في القضية رقم ١٨٨٦ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المطرية والمقيدة برقم ١٤٣٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي شرق القاهرة الشاهدة حكيمة عبدالتواب محمد سليمان بأنها حال تواجدها برفقة حفيدتها المجني عليها فوجئت بتغيب الأخيرة فقامت بالبحث عنها حتى عثرت عليها داخل حانوت- محل عمل المتهم- وفوجئت بقيام المتهم بشل مقاومة المجني عليها وملامسة مواطن عفتها فاستغاثت بالمارة حتى تجمع الأهالي.

وبفحص كاميرات المراقبة أبصرت المتهم أثناء قيامه بملامسة مواطن عفة المجني عليها وتقبيلها وعزى قصده هتك عرض حفيدتها المجني عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه إلى أن تمت احالته الي محكمة الجنايات وما زالت القضية منظورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ت محكمة جنايات القاهرة المطرية دائرة قسم شرطة المطرية حكم محكمة جنايات القاهرة متهم بهتك عرض

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة هتك عرض طفل بالهرم

السجن 7 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة بمنطقة الساحل

إحالة 5 أشخاص بتهمة هتك عرض مواطن في أبو النمرس

التحقيق مع عامل قتل طفلة بعد هتك عرضها بمدينة نصر

الأكثر قراءة

احترم الميت ووجع أسرته، خالد بيومي يفتح النار على وليد دعبس

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

أول رد فعل من محمد رمضان بعد واقعة الصفع بالساحل الشمالي

جوميز يطلب ضم لاعبين لتدعيم دفاع الزمالك، تعرف عليهما

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة من داخل عقار بالعاصمة الإدارية

عودة شوبير، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

مصدر يكشف سبب صفع محمد رمضان لـ معجب بالساحل الشمالي

منوعات

المزيد

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

بيع أشهر كنوز نابليون مقابل 1.69 مليون يورو

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

نتعهد بحل الأزمات.. رسائل مدبولي في بيان الحكومة أمام مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدلة على وحدانية الله عز وجل (فيديو)

تفسير حلم اندلاع حريق في المنام وعلاقته بمواجهة الصراعات والصعوبات

هل القرآن يعالج الأمراض؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية