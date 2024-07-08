المشدد 10 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية في المطرية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالمطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين (ع. م، عامل، ر. م عاطل، ف.ص عاطل، ف. م عاطل) اتفقوا على تزوير محررات رسمية، هي شهادات الميلاد وعقود مزورة في بيع السيارات، عن طريق اصطناع الأختام وتقليد المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة.

كان قسم شرطة المطرية ألقى القبض على 4 أشخاص لهم معلومات جنائية بتزوير مُحررات رسمية وتزييف الأختام الحكومية وتقليدها.

وبضبط المتهمين وتفتيشهم عثر بحوزتهم على أختام مزيفة منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية بالدولة عدد من المستندات والمحررات المزورة لشهادة ميلاد.

وبتفتيش مسكن المتهمين تم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة فـى التزوير و3 طابعة الوان جهاز حاسب آلى، 13 حبارة ألوان مختلفة بكرة وجهاز كمية من الأوراق المختلفة ومبلغ مالى هاتف محمول.

وبمواجهتهم أقر الأول بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف الأختام لاستخدامها في إعداد مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات مختلفة مقابل مبالغ مالية.