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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27، الصادر في 4 يوليو 2024، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بشأن تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مركز شرطة  ومعهد أزهري، وكنيسة للأقباط الكاثوليك، ولصالح التأمينات الاجتماعية. 

 

وجاءت القرارات كالتالي: 
- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1891 لسنـة 2024، بشأن تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1159 مترا مربعا، بزمام قرية طناح، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مركز شرطة طناح.


-وقرار قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1892 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1250 متر مربع، زمام قرية بني أحمد الغربية، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد دينى أزهرى (ابتدائى- إعدادى- ثانوى).


-قرار قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1893 لسنـة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1920 متر، كائنة بشارع  1 ) الخرافى ضمن التقسيم السياحى بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان، لصالح مطرانية الأقباط الكاثوليك لإقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك.


-قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1894 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫084 فدان تقريبًا تعادل 325 مترا مربعا ضمن القطعة رقم (9) بحوض العرابى نمرة (67) التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بإيجار اسمى مقداره خمسة جنيهات للمتر المربع سنويًا، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإقامة مقر للهيئة. 

 

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