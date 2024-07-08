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السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 مكرر (ج)، الصادر في 3 يوليو 2024، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 268 لسنة 2024، بشأن منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميـداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية (أكرا - غانا ٢٠٢٤)
ونصت المادة الأولى لـ القرار الجمهوري الجديد على منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميـداليات ذهبية بدورة الألعاب الأفريقية (أكرا - غانا ٢٠٢٤).. ومنهم لاعبي رفع الأثقال، والسباحة والقوى البدنية، والمصارعة والكاراتيه، وتنس الطاولة والتايكوندو، والشطرنج والكرة الطائرة، وألعاب القوى وكرة اليد والجودو.


وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۲ بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

 

 

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