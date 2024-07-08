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حوادث

أنهت حياة زوجها، تأجيل الاستئناف المقدم من ربة منزل على حكم معاقبتها بالمؤبد

تأجيل الاستئناف المقدم
تأجيل الاستئناف المقدم من ربة منزل على حكم معاقبتها بالمؤبد

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة الاستئناف المقدم من ربة منزل، أنهت حياة زوجها عمدا بـ 42 طعنة، بعدما دست له المخدر في الطعام بالمطرية، لجلسة 4 أغسطس المقبل لحضور المتهمة من محبسها.

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قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لربة منزل متهمة بقتل زوجها عمدا بـ42 طعنة عمدا مع سبق الاصرار.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1857 لسنة 2023 جنايات المطرية والمقيدة برقم 2267 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، أن المتهمة عفاف.أ.ح.ع، السن: 56 عامًا، المهنة: ربة منزل، في يوم 1/6/2023، بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة قتلت المجني عليه / عناني فيضي حسن- زوجها- عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم المصمم على قتله، وأعدت لذلك الغرض سلاحا أبيض سكين ودست له في طعامه عقار طبي، وما أن أخذ في نومه فاقدا لوعيه حتى طعنته بالسلاح الأبيض، اثنين وأربعين طعنة، وقصدت من ذلك قتله فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة عفاف سرقت من زوجها المجني عليه المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه «عناني.ف.ح» بأن تحينت ارتكابها الجريمة موضوع الاتهام الأول واستولت على المبلغ المالي وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق، وأحرزت سلاح أبيض سكين «وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

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