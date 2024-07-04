الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

المؤبد لعاطلين بتهمة تجارة الهيروين واستعراض القوة بالمرج

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطلين، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتجارهما في المواد المخدرة «الهيروين» وحيازة أسلحة نارية واستعراضهما القوة والتعدي على ضابط شرطة بالمرج

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السجن المؤبد لعاطل بتهمة قتل شاب في مشاجرة بالمرج

جاء في أمر إحالة المتهمين"ف. ه"، و"ع. م"لأنهم حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا في المرج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا «بندقية خرطوش» بغير ترخيص، وأن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر وطلقات، مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه.

كما أن المتهمين استعرضوا القوة والعنف تجاه موظف عام إلا وهو ضابط شرطة والقوة المرافقة له أثناء قيامهم بمباشرة أعمالهم وذلك بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية بندقية خرطوش في مواجهتهم واطلاق عيار ناري صوبهم لحملهم دون وجه حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم إلا وهو ضبطهم متلبسًا بجرائمهم.

وتم حبس المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم. 

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