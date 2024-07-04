الخميس 04 يوليو 2024
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الجريدة الرسمية تنشر التأشيرات التنظيمية للموازنة العامة للدولة

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية الجديد، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عدديها أرقام 26 تابع (ك) وتابع (ى)، التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. 


ومن التأشيرات التنظيمية للموازنه أنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.


كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتماد بنود وأنواع مدرجة في موازنتها لمواجهة متطلبات تدخل في نطاق بنود وأنواع أخرى دون التأثير على صافي أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام ( عجز النشاط) بالزيادة، ويتم استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور. 

 

كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه استحداث بنود وأنواع وفروع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية.

 


ويحظر صدور أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها بالجهة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.

 

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