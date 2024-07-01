الثلاثاء 02 يوليو 2024
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أخبار مصر

قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة وصديق للنيابة الإدارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 1-7-2024،  والقرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.

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عبد الفتاح السيسي المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان هيئة النيابة الإدارية مجلس الدولة

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