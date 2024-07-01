قرار جمهوري بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسا لمجلس الدولة وصديق للنيابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 253 لسنة 2024 بتعيين المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارًا من 1-7-2024، والقرار رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضى أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من تاريخ 1-7-2024.

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