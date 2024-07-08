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محافظ سوهاج يبحث تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من المشروعات الإنتاجية

محافظ سوهاج يبحث
محافظ سوهاج يبحث تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي

عقد اللواء عبد الفتاح نوردين سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع مسئولي المشروعات الانتاجية بنطاق المحافظة، وهي مشروعات "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق" بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وذلك لبحث موقف تلك المشروعات، ووضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها، بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجي.

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع مسئولي المشروعات الانتاجية بالمحافظة

وحضر الاجتماع كل من " اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بسوهاج، ومديري إدارات " الشئون المالية والإدارية، والشئون الإنتاجية والاقتصادية، والحسابات، والاستثمار، والموازنة، والتخطيط" بالديوان العام. 
 محافظ سوهاج من يقصر في حق المواطن السوهاجي سيتم محاسبته

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية المشروعات الإنتاجية ودورها في دعم خطة التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل لتلك المشروعات، وأنه لا يمكن السماح بضياع حقوق الدولة، أو التقاعس عن العمل، وأن القرارات ستكون حاسمة لتحديد المسارات التي سنعمل عليها، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ قرار ضد المواطن، ومن يقصر في حق المواطن السوهاجي سيتم محاسبته. 
واستعرض محافظ سوهاج خلال الاجتماع تقارير المشروعات الإنتاجية، والآلية التي تدار بها تلك المشروعات، وموقف كل مشروع على حدة.

ووجه المحافظ بطرح مشروعي "إنتاج البيض بالعيساوية شرق، وتسمين الدواجن بالأحايوة" وفقا لأحكام القانون، وذلك بشكل عاجل، وبالنسبة لمشروعي " إنتاج اللحوم والألبان بالديابات، وإكثار الدواجن بحي غرب فقد وجه بدراسة تشغيلها بشكل اقتصادي مع تقليل النفقات، وتعظيم العائد الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي من تشغيل تلك المشروعات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك المشروعات.

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