محافظ سوهاج يقيل رئيس مدينة المنشاة بسبب تردي مستوى النظافة والطرق
قرر اللواء عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج، إقالة رئيس مركز ومدينة المنشاة، وذلك خلال زيارته الميدانية اليوم، حيث تلاحظ له خلال جولته تردي مستوى النظافة، وسوء حالة الطرق بالمدينة والقرى التي تفقدها المحافظ اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة.
وأكد المحافظ قيامه بجولات ميدانية بجميع مدن وقرى المحافظة تباعا، لافتا إلى مكافأة المجتهدين، ومحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على الوصول بسوهاج إلى مقدمة المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع أبنائها المخلصين.
وشملت جولة المحافظ بالمنشاة تفقد سوق أولاد سلامة الحضري الجديد، بحضور النائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، حيث وجه المحافظ مسئولي الطرق بالبدء في تطوير ورفع كفاءة الطريق المؤدي إلى قرية أولاد سلامة، بداية من سور مطار سوهاج الدولي، وحتى السوق الجديد بالقرية، على أن تشمل الأعمال رصف وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الإنارة، وذلك تيسيرا على المواطنين في الوصول إلى السوق بسهولة ويسر.
كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمنشاة بعض الطرق بقرى "أولاد علي، والخنانسة شرق، والزوك"، ومدخل مدينة المنشاة، مبديا استياءه من سوء حالة الطرق، وعدم تمهيدها بالشكل اللائق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.