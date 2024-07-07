توريد 185 أسطوانة كلور وجهاز حقن كلور بمحطات مياه سوهاج

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن توريد اسطوانات كلور وأجهزة حقن كلور اللازمة لتشغيل المنظومات بوحدات محطات المياه حيث تم توريد عدد 57 أسطوانة كلور سعة 65 كجم بتكلفة 1.140مليون جنية وتوريد عدد 128 جهاز حقن كلور بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وذلك لايجاد أقصى سبل لتحقيق أعلى أمان للمياه والتأكد من انتظام حقن الكلور وضبط الجرعات بأقصى دقة لتوفير الأمان عند استخدام الجرعات المطلوبة لحقن الكلور بوحدات مياه لعدد 13 محطة مياه سطحية كبرى و56 محطة مياه نقالى ومدمجة وعدد 188محطة مياه ارتوازية.



وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه جارى صيانة وإصلاح 255 منظومة كلور " سائل - غاز" وعدد 66 منظومة شبة "سائل – غاز " بمحطات مياه الشرب وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل وتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين تزامنا مع فصل الصيف، مؤكدا بأخذ عينات قبل وبعد تركيب المنظومات وضخ نسب الكلور المحددة طبقا للمعايير القياسية بوزارة الصحة وان إدارة منظومة الكلور بقطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية على مدار لـ 24 ساعة وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أي تسريب للكلور قد يحدث في المحطات كما تعمل الإدارة على تدريب العاملين بالمحطات للتعامل بالطريقة الصحيحة مع منظومة الكلور كما تتم صيانة منظومة الكلور في تواجد العاملين بكل محطة لرفع كفاءتهم العملية في التعامل مع مكونات منظومة الكلور الحديثة



وأوضحت المهندسة صابرين محمد حامد مدير الإدارة العامة للخامات والكلور أنه جارى توزيع اسطوانات الكلور وأجهزة حقن الكلور على 257 محطة مياه سطحية ونقالى ومدمجة وارتوازية بجميع الفروع بالإضافة إلى مراجعة وصيانة 255 منظومة كلور بمحطات المياه على مستوى المحافظه والتأكد من انتظام حقن الكلور بوحدات المحطات وضبط الجرعات للكلور بالإضافة إلى إصلاح وصيانة عدد66 منظومة شبه سائل وغاز وذلك لضمان أعلى جودة.