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اقتصاد

مواصفات هاتف ريلمي realme C67 بعد إطلاقه رسميا

هاتف ريلمي، فيتو
هاتف ريلمي، فيتو

أطلقت ريلمي هاتفها الذكي realme C67  والذى يأتي بمعالج Snapdragon 685  وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف ريلمي الجديد. 

مواصفات هاتف ريلمي 

يأتي هاتف ريلمي بمجموعة الشرائح Snapdragon 685 والتى تعمل على بنية 6 نانومتر، بزيادة تصل إلى 40% في تردّد وحدة المعالجة المركزية و10% في تردّد وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق وتقدم تجربة  على مستوى 3Kمقارنةً بشريحة G88مع كاميرا  بدقة 108 ميجابكسل وتكبير 3X، بتكنولوجيا  يمكنها معالجة تحسين البكسل وتقليل الضوضاء ويبلغ  سمك الهاتف  7.59 ملم. 

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كما يأتي هاتف  realme C67 مع شاشة عالية السطوع تبلغ 950 نت ومعدل تحديث 90 هرتز، مع تصميم شاشة خالية تمامًا من حوامل بلاستيكية تحت الشاشة لتجربة مشاهدة أكثر دقة مع إطار شاشة أضيق وملمس أكثر نعومة في اليد دون وجود أجزاء بلاستيكية بين الشاشة وهيكل الهاتف مع حماية تمنع دخول اى الغبار اوتراب حيث  يستفيد الجهاز من عملية تلوين متقدمة بطبقة 420 نانومتر على الجزء الخلفي، مما يخلق تأثيرات لونية  مع تأثيرات وطبقات أعمق تعكس الضوء. 

 يأتى هاتف ريلمي بألوان  Sunny Oasis وBlack Rockكما يوفر ذاكرة أساسية 8 + 8 جيجابايت وخيار تخزين يصل إلى 265 جيجابايت،  وشحن سريع SUPERVOOC بقوة 33 واط، مع مظهر  مستوحى من Sunny Oasis. 

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يأتى هاتف ريلمي realme C67 بتقنية Mini Capsule 2.0  لعرض الطقس في الوقت الفعلي على نظام Android. كما يأتى هاتف ريلمي بشهادة مقاومة للماء IP54، ومكبرات صوت مزدوجة لمحبي الموسيقى، وخاصية  NFC المتعددة الوظائف.


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