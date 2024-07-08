أميك: 6% نسبة تحسن مبيعات السيارات فى 5 أشهر
كشف تقرير “الأميك” مجلس معلومات سوق السيارات المصري، عن إجمالى السيارات المستوردة من الخارج خلال الـ 5 أشهر لعام 2024 وبلغت نحو 10441 سيارة بمعدل نمو وصل الي 6% تقريباُ مقارنة بعدد المستورد المباع في 2023 والذي وصل إلى 9811 سيارة.
ترتيب مبيعات السيارات المستوردة خلال أول 5 أشهر لعام 2024
ووفقا لما نشره تقرير الاميك، مجلس معلومات السيارات، ترتيب مبيعات شركات السيارات المستوردة في مصر من يناير الي مايو 2024 كالتالي:
1- سيارات تويوتا بمبيعات 2436 سيارة بحصة إجمالية 23%.
2- سيارات MG وحققت مبيعات وصلت الي 1807 سيارة بحصة 17% سيارات مستوردة
3- سيارات كيا جاءت في المركز الثالث للسيارات الاستيراد بمبيعات اجمالية 1650 سيارة بحصة 16%
4- سيارات سوزوكي بمبيعات إجمالية 963 سيارة وحصة 9%
5- سيارات جيلي تأتي كثاني شركة صينية في استيراد السيارات بمصر وحققت مبيعات وصلت الي 511 سيارة بحصة 5%
6- سيارات ميتسوبيشي تأتي في المركز السادس بمبيعات 418 سيارة وحصة 4% ,
7- سيارات رينو كأول شركة أوروبية تظهر في القائمة وحققت مبيعات 364 سيارة
8- بيجو في المركز الثامن بمبيعات اجمالية 345 سيارة وحصة 3%.
9- سيارات سيتروين تكمل ثلاثية الشركات الأوروبية في الاستيراد بمصر بعدد 278 سيارة.
10- سيارات شانجان وتأتي في المركز العاشر بمبيعات وصلت الي 266 سيارة في 5 شهور وحصة 2.5%.
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