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اقتصاد

أميك: 6% نسبة تحسن مبيعات السيارات فى 5 أشهر

تحسن مبيعات السيارات
تحسن مبيعات السيارات فى 5 أشهر

كشف  تقرير “الأميك” مجلس معلومات سوق السيارات المصري، عن إجمالى السيارات المستوردة من الخارج خلال الـ 5 أشهر لعام  2024 وبلغت نحو  10441 سيارة بمعدل نمو وصل الي 6% تقريباُ مقارنة بعدد المستورد المباع في 2023 والذي وصل إلى 9811 سيارة.

 

ترتيب مبيعات السيارات المستوردة خلال أول 5  أشهر لعام 2024

 

ووفقا لما نشره تقرير الاميك، مجلس معلومات السيارات، ترتيب مبيعات شركات السيارات المستوردة في مصر من يناير الي مايو 2024 كالتالي:

1- سيارات تويوتا بمبيعات 2436 سيارة بحصة إجمالية 23%.

 

2- سيارات MG وحققت مبيعات وصلت الي 1807 سيارة بحصة 17% سيارات مستوردة 

3- سيارات كيا جاءت في المركز الثالث للسيارات الاستيراد بمبيعات اجمالية 1650 سيارة بحصة 16% 

4- سيارات سوزوكي بمبيعات إجمالية 963 سيارة وحصة 9% 

5- سيارات جيلي تأتي كثاني شركة صينية في استيراد السيارات بمصر وحققت مبيعات وصلت الي 511 سيارة بحصة 5% 

6- سيارات ميتسوبيشي تأتي في المركز السادس بمبيعات 418 سيارة وحصة 4% , 

7- سيارات رينو كأول شركة أوروبية تظهر في القائمة وحققت مبيعات 364 سيارة

8- بيجو في المركز الثامن بمبيعات اجمالية 345 سيارة وحصة 3%.

9- سيارات سيتروين تكمل ثلاثية الشركات الأوروبية في الاستيراد بمصر بعدد 278 سيارة.

10- سيارات شانجان وتأتي في المركز العاشر بمبيعات وصلت الي 266 سيارة في 5 شهور وحصة 2.5%.

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