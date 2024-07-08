أودي تطرح سيارتها Q7 العائليّة في مصر، تفاصيل

طرحت الوكيل الرسمي لسيارات أودي طراز أودي Q7 فئة الـSUV بتصميم جديد مُحسّن داخليًا وخارجيًا، وأداء رياضي قوي، إلى جانب باقة شاملة مِن التقنيات المتطوّرة تخدم 7 راكب.



حصلت سيارة أودي Q7 علي مقصورتها الداخلية التي تتّسع لسبعة مقاعد وقدراتها المميّزة على تحدي الطرقات الوعرة Off-Road، وكذلك مستويات فخامتها غير المسبوقة. وفي عام 2015، كَشفت العلامة الألمانية ان سيارات اودي Q7 حصلت علي تحديثات في الإضاءة المتطوّرة، والاستعانة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات مع نظام توجيه للعجلات الأربع All-Wheel Steering ونظام تعليق هوائي Adaptive Air Suspension.



زودت سيارات Q7 بمحرك TFSI من أربع أسطوانات سعة لترين يولد 252 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 370 نيوتن-متر، علمًا بأن هذا المحرك يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع (نظام الدفع الرباعي الدائم) من خلال نظام "كواترو" quattro الغني عن التّعريف، كما يُمكن الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كلم/ساعة في زمن لا يتجاوز 7.3 ثوانٍ، في حين تبلغ السرعة القصوى 231 كلم/ساعة.



التصميم الخارجي

وفيما يخص التصميم الخارجي، جاءت أودي Q7 بتحديدًا على الواجهة الأمامية التي استفادت من شبك تهوية محسّن يأتي على شكل "honeycomb"، والاستعانة للمرة الأولى بتقنية HD Matrix LED مع تقنية الليزر في المصابيح الأمامية، للحصول على إنارة قوية أكثر دقّة مِن أي وقت مضى، وفي الخلف هناك مصابيح جذّابة من فئة LED، وذلك بخلاف الصادمين الرياضيين من فئة S-Line بنفس لون الهيكل الخارجي، والجناح المدمج بالسقف، والقضبان أعلى السقف Roof Rails التي تأتي إما سوداء اللون أو مصنوعة مِن الألومنيوم، والعجلات الرياضية قياس 20 أو 21 بوصة، والزجاج الداكن العاكس للحرارة، والإضاءة الترحيبية فئة LED عند مدخل الأبواب في الأمام والخلف، وغيرها من اللمسات الجمالية المميّزة. وتتوافر أودي Q7 الجديدة بفئتين تجهيزيتين في جمهورية مصر العربية، وهما الفئة القياسية S-Line والأعلى تجهيزًا S-Line Plus.



وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، حصلت علي ثلاث شاشات رقمية كبيرة الحجم: شاشتان للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI فوق بعضهما البعض على الجانب الأيمن للسائق؛ الأكبر حجمًا تأتي بقياس 10.1 بوصة ومثبّتة بتابلوه الأدوات الوسطية، في حين تستقر الشاشة الأصغر قياس 8.6 بوصات فوق الكونسول الوسطي مباشرة.

أما الشاشة الأخيرة فهي شاشة لوحة العدّادات الرقمية بالكامل، وهي تأتي بقياس 12.3 بوصات (Audi virtual cockpit plus).



وحسب الفئة التجهيزية المختارة، تأتي أكبر سيارات الـSUV لدى أودي بباقة متنوّعة من تجهيزات الراحة والترف، منها على سبيل المثال لا الحصر، مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، خاصية التدفئة بالمقاعد في الأمام والخلف، خاصية التهوية بالمقاعد الأمامية مع وظيفة التدليك، والكسوة الجلدية فئة "Valcona" مع شعار S وتطريزات Diamond Stitching المميّزة، ومقاعد أمامية يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًا في أكثر من اتّجاه مع خاصية الذاكرة، وأيضًا المقاعد الأمامية المجهّزة بدعامة للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات 4-Way Lumbar Support لراحة أكبر على المسافات الطويلة، ونظام إضاءة داخلي من 30 لونًا، وعجلة قيادة ثلاثية الأذرع متعددة الاستخدامات بنهايات مسطّحة ومثبّت عليها Paddle Shifters، بخلاف النظام الصوتي المحيطي ثلاثي الأبعاد من Bang & Olufsen، وخاصية "Audi Phone Box Light" التي تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا.



تجهيزات السلامة والأمان للسيارة Q7 الجديدة كليًا

أبرزها الوسائد الهوائية المتنوّعة منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية المتطوّرة المساعدة للسائق مثل مثبت السرعة ومحدد السرعة، والشاشة الزجاجية الأمامية (Head-Up Display)، والكاميرا التي توفّر رؤية محيطية شاملة وصورًا حتى 360 درجة، ونظام فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا دون استخدام اليدين، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام المراقبة غير المباشرة لضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام Audi Drive Select، ونظام التحكم بمسافة الركن عبر الحساسات الاستشعارية الأمامية والخلفية Parking Aid Plus، ونظام التحذير من الخروج من المسار (Lane Departure Warning)، ونظام أودي Pre Sense Rear، ونظام حماية المشاة، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية المعززة للسلامة والأمان.

