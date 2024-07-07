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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع قيادات القطاع سبل زيادة معدلات الإنتاج

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول،فيتو
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 عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من قيادات هيئة البترول والوزارة.

وناقش الوزير مع القيادات خلال الاجتماع سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية والتى يجب العمل عليها من أجل  زيادة معدلات الإنتاج والعمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة.

وفى مستهل اللقاء أكد بدوى أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسى فى ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية لمصر فى الوقت الحالى من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفى مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية، مشددًا على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره  المؤثر فى دفع النمو الاقتصادى بكافة القطاعات والذى يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.

 

بدوي: لابد من تكاتف الجهود والعمل معا كفريق واحد 

وأضاف بدوى أن ذلك يستدعى تكاتف كل الجهود والعمل معًا كفريق عمل واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعي فى حقول الإنتاج وإيقافه وعودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة.

وأكد أن الكوادر البشرية فى كافة المواقع البترولية هى العصب الرئيسى لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولي، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية ودعم الكوادر المسئولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج  للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج.

 

دعم الكوادر البشرية لتمكينها من العمل في بيئة عمل محفزة

 ووجه بدوى القيادات بالتواجد جنبًا إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسى فى دعم الكوادر البشرية فى أداء مهامها وتمكينها من العمل في بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التى تمكنهم من تجاوز التحديات  الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.

ولفت فى الوقت نفسه إلى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتي سيتم بذل مجهودات من أجل استغلالها إلا أن زيادة الإنتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتي كحلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية.

وشدد الوزير على أهمية منظومة السلامة فى الحقول والمواقع الإنتاجية فى إطار توفير بيئة عمل آمنة، كما أكد على أهمية الشفافية والوقوف على كافة التحديات وفى الوقت نفسه استغلال كافة المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتى تؤدى أدوارًا مكملة لبعضها.

وضم الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى محمد محيى نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس تامر إدريس نائب رئيس الهيئة للإنتاج والمحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

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