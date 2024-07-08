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تحرير 18 محضرًا في حملة للجنة حماية المستهلك ببني سويف

حملة للجنة حماية
حملة للجنة حماية المستهلك ببني سويف

واصلت لجنة حماية المستهلك ببني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي  قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

حملة للجنة حماية المستهلك ببني سويف

وأشرف السكرتير المساعد اللواء سامي علام، على تنفيذ حملة للرقابة التموينية والصحية بمركز بني سويف، أسفرت عن تحرير 18 محضرًا، شملت محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات، والتصرف في جزء من حصص الدقيق المدعم، وتجميع دقيق، ومخالفات بيئية وتدني مستوى النظافة،،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى غلق إداري لعدد من معامل التحاليل الطبية لإدارتها بدون ترخيص.

ورافق السكرتير العام المساعد خلال جولته كل من: فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف، عزة بسيوني مكتب تموين بندربني سويف، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، د. علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وسامح ياسين من فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، ومسؤولي الوحدة المحلية والصحة والطب البيطري، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

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