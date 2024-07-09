خبير استراتيجي: دعوة وزير مالية الاحتلال لاستمرار الحرب بغزة محاولة لتجميل الهزيمة

وصف الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومى، دعوة وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي إلى استمرار الحرب على غزة، وعدم وقفها بأنها محاولة لتجميل الهزيمة.

وقال د. رفعت، في تصريحات لـ “فيتو”: إن المغزى الواضح لتصريحات وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، هو أن وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الآن سيكون خطأ فادحا لأن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها من الحرب على قطاع غزة رغم قيامها بقتل المدنيين والأطفال والنساء.

إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها من حرب غزة

وأكد أن هذه الأهداف تمثلت فى الإفراج عن الأسرى والقضاء على حركة حماس والمقاومة، وإنهاء حالة المساندة الشعبية للمقاومة فى قطاع غزة، إلى جانب فرض شروط التهجير القسرى على الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء.. كل هذه الأهداف لم يتحقق منها شيء طوال الحرب.. وبالتالى وزير المالية ومعه نتنياهو أعلنوا منذ البداية أهدافا لم تتحقق، ولهذا السبب لا يريدون إيقاف الحرب لحفظ ماء الوجه وحماية أنفسهم من المحاكمة.

سوف تنتصر المقاومة وسيهزم الاحتلال

وتابع د. رفعت سيد: سوف تنتصر المقاومة وسيُهزم الاحتلال الذى هُزم فعلا، ولكنه يكابر وسوف يقبل بشروط المقاومة وهى الخروج من قطاع غزة، وإعادة تعمير القطاع ورفض التهجير والإفراج عن الأسرى.. وبالتالى فإن كلام وزير المالية الاسرائيلى هو بمثابة “حلاوة روح” ومحاولة لتجميل شكل الهزيمة التى لحقت بهم فى قطاع غزة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد قال أمس الإثنين: إن وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية، على قطاع غزة الآن سيكون خطأ فادحا.

ويتزعم سموتريتش حزبا مؤيدا للاستيطان يشارك في الائتلاف الحاكم.. وأدلى بهذا التصريح في وقت يواصل فيه مسؤولون إسرائيليون محادثات عبر وسطاء من أجل التوصل لاتفاق لوقف محتمل لإطلاق النار مع حركة حماس.

وكتب على منصة "إكس": "حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار، هذا هو الوقت المناسب للضغط بقوة لحين كسر وسحق العدو، التوقف الآن قبل النهاية مباشرة وإتاحة فرصة للعدو ليتعافى ويقاتلنا مرة أخرى هو حماقة لا معنى لها".