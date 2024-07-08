الإثنين 08 يوليو 2024
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خارج الحدود

تصريح مستفز من وزير المالية الإسرائيلي بشأن وقف حرب غزة

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

 قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش،  اليوم الإثنين، إن وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الآن سيكون خطأ فادحا.

 

محادثات عبر وسطاء من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

ويتزعم سموتريتش حزبا مؤيدا للاستيطان يشارك في الائتلاف الحاكم.

وأدلى بهذا التصريح في وقت يواصل فيه مسؤولون إسرائيليون محادثات عبر وسطاء من أجل التوصل لاتفاق لوقف محتمل لإطلاق النار مع حركة حماس.


وكتب على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "حماس تنهار وتتوسل من أجل وقف إطلاق النار،  هذا هو الوقت المناسب للضغط بقوة لحين كسر وسحق العدو،  التوقف الآن قبل النهاية مباشرة وإتاحة فرصة للعدو ليتعافى ويقاتلنا مرة أخرى هو حماقة لا معنى لها".

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