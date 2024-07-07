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محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد (صور)

محافظ بني سويف يشهد
محافظ بني سويف يشهد إحتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تهنئة لأهالي وأبناء بني سويف بالعام الهجرى الجديد،سائلًا المولى "عزوجل" أن يكون عام ازدهار ورخاء على وطننا الغالى مصر، وأن تسود المحبة والسلام العالم، متمنيًا أن يكون هذا العام بداية جديدة وجادة لمزيد من العمل والاجتهاد لبناء الوطن والحفاظ عليه، وذلك في ظل قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ بني سويف يشهد إحتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد 

 

إحتفال أوقاف بني سويف بالعام الهجري الجديد 

جاء ذلك عقب حضوره الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هـ، والذى نظمته مديرية الأوقاف، عقب أدائه صلاة المغرب بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف، وفي حضور: الدكتور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، وهاني الجويلي رئيس المدينة، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، والشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والقيادات الدينية والأئمة والدعاة من الأوقاف والأزهر الشريف.

 

بدأ الاحتفال بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للشيخ صالح أبو القاسم إمام وخطيب المسجد، ثم كلمة لوكيل الوزارة، تضمنت الإشارة إلى الدروس المستفادة من الهجرة النبوية  للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والتي كانت علامة مضيئة في تاريخ  الدعوة الإسلامية.

 

محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد 

وأشار إلى أن الهجرة كانت بمثابة النموذج فى التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله، والتأكيد على أننا فى حاجة ماسة فى الفترة الحالية إلى العمل والاتقان  فى سبيل تحقيق رفعة وطننا الغالى مصر، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية.

 

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