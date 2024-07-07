الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يقرر علاج الطفل شادي على نفقته الخاصة وفتح المستشفيات 24 ساعة (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يصطحب
محافظ أسيوط يصطحب الطفل شادي لعيادة الجلدية، فيتو

اصطحب اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الطفل "شادى" البالغ من العمر 5 سنوات، إلى عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية المجاورة لمستشفى الحميات بأسيوط، بعد شكوى أسرته من ارتفاع تكاليف الكشف والعلاج، مقررا علاجه على نفقته الخاصة.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى إدارة العيادة بفتحها لاستقبال المرضى طوال اليوم على مدار الـ 24 ساعة، وذلك فى لفتة إنسانية، خلال جولته التفقدية اليوم على محلات وأسواق حى غرب لضبط الأسعار.

محافظ أسيوط يقود جولة تفقدية بحي غرب 

كان محافظ أسيوط قد التقى، اليوم الأحد، العديد من المواطنين خلال جولته الميدانية التى استهدفت بعض سلاسل المواد الغذائية والمحلات والأسواق بحى غرب أسيوط، سيرا على الأقدام، والتى استهدف خلالها لقاء المواطنين والاستماع إلى شكاواهم وطلباتهم موجهًا بالاستجابة العاجلة لها. 

محافظ أسيوط يلتقي الطفل شادي ويوجه بعلاجه 

كما التقى محافظ أسيوط الطفل "شادي" ووالده الذى اشتكى من عدم قدرته على علاج ابنه بعيادة الجلدية والتناسلية.

 وعلى الفور اصطحبه المحافظ إلى العيادة مقررا توقيع الكشف الطبى العاجل له وشراء العلاج على نفقته الخاصة.

كما وجه قيادات العيادة باستقبال المرضى طوال اليوم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.

 

محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق (صور)

محافظ أسيوط يقود حملة تموينية مفاجئة على المجمعات الغذائية والمحال التجارية (صور)


وأوضح المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقًا للإمكانيات المتاحة والقانون تأتي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تسعى جاهدة بكل ما لديها من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب أسيوط ومواطنيها والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لجميع المواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط الامراض الجلدية الخدمات المقدمة العدالة الاجتماعية الكشف الطبي المواد الغذائية أمراض الجلدية توقيع الكشف الطبى لفتة إنسانية محافظ أسيوط مستشفي الحميات باسيوط مستشفى الحميات محافظ أسيوط الجديد اللواء هشام ابو النصر

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يقود حملة تموينية مفاجئة على المجمعات الغذائية والمحال التجارية (صور)

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ويطمئن على صحة المرضى (صور)

محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والأحياء بوضع خطة عمل وتقديمها خلال أسبوع

المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يستقبل 661 حالة دخول خلال شهر يونيو

الأكثر قراءة

فيتو تكشف تفاصيل الاتفاق السري بين بيراميدز ومسئول كبير بشأن أزمة إبراهيم عادل

بسبب الحرارة، رئيس الوزراء يوافق على تعديل توقيتات انطلاق مباريات الدورى الممتاز

وليد دعبس يهاجم إبراهيم فايق ويكشف القصة الكاملة بشأن أزمة أحمد رفعت

طارق الشناوي: شيرين عبد الوهاب تعاني من مشاكل نفسية قاسية (فيديو)

تعرف علي موعد ومكان عزاء أحمد رفعت بالقاهرة

جماهير الزمالك توجه رسالة لمجلس الإدارة بعد العودة لحضور المباريات

خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

التعليم: عبد اللطيف ليس لديه أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذر من التصريحات المزيفة

منوعات

المزيد

تعداد ألمانيا السكاني يكشف مفاجأة مثيرة

كوكتيل مواهب، محطات هامة في مسيرة أسطورة المصارعة جون سينا (صور)

رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

أم بريطانية تختار الموت الرحيم بسبب زوجها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 07- 07- 2024 بالأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 07 -07- 2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 280 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

جدار أريحا.. تفاصيل وثيقة حذرت إسرائيل من هجوم حماس قبل عام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالحصول على الخير الكثير والرزق الوفير

عالم أزهري يوضح حكم الشرع في الموت الرحيم والانتحار

نساء لهن في الهجرة شأن، من هي أول سيدة هاجرت إلى الحبشة؟

المزيد
الجريدة الرسمية