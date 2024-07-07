محافظ أسيوط يقرر علاج الطفل شادي على نفقته الخاصة وفتح المستشفيات 24 ساعة (فيديو وصور)

اصطحب اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الطفل "شادى" البالغ من العمر 5 سنوات، إلى عيادة الأمراض الجلدية والتناسلية المجاورة لمستشفى الحميات بأسيوط، بعد شكوى أسرته من ارتفاع تكاليف الكشف والعلاج، مقررا علاجه على نفقته الخاصة.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى إدارة العيادة بفتحها لاستقبال المرضى طوال اليوم على مدار الـ 24 ساعة، وذلك فى لفتة إنسانية، خلال جولته التفقدية اليوم على محلات وأسواق حى غرب لضبط الأسعار.

محافظ أسيوط يقود جولة تفقدية بحي غرب

كان محافظ أسيوط قد التقى، اليوم الأحد، العديد من المواطنين خلال جولته الميدانية التى استهدفت بعض سلاسل المواد الغذائية والمحلات والأسواق بحى غرب أسيوط، سيرا على الأقدام، والتى استهدف خلالها لقاء المواطنين والاستماع إلى شكاواهم وطلباتهم موجهًا بالاستجابة العاجلة لها.

محافظ أسيوط يلتقي الطفل شادي ويوجه بعلاجه

كما التقى محافظ أسيوط الطفل "شادي" ووالده الذى اشتكى من عدم قدرته على علاج ابنه بعيادة الجلدية والتناسلية.

وعلى الفور اصطحبه المحافظ إلى العيادة مقررا توقيع الكشف الطبى العاجل له وشراء العلاج على نفقته الخاصة.

كما وجه قيادات العيادة باستقبال المرضى طوال اليوم وتسهيل الخدمات المقدمة لهم.



وأوضح المحافظ أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفقًا للإمكانيات المتاحة والقانون تأتي على رأس أولوياته، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تسعى جاهدة بكل ما لديها من إمكانيات للعمل على تلبية وتحقيق آمال وطموحات شعب أسيوط ومواطنيها والحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجهات الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لجميع المواطنين.